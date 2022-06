Stop a benzina e diesel, Cingolani rimette in discussione l’obiettivo del 2035: “Potremo ripensarci”. Cortocircuito con Giovannini (Di sabato 11 giugno 2022) Sul passaggio all’auto elettrica il ministro Roberto Cingolani schiaccia il pedale del freno. Il membro del governo che guida il dicastero della transizione ecologica, che dovrebbe occuparsi della rivoluzione green nel Paese, rimette in discussione l’obiettivo dello Stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, fissato dall’Europa. Non è una bocciatura, sembra più un segnale di apertura a chi in Italia è contrario alla rotta verso l’elettrico. “Al momento teniamo l’asticella alta sul 2035, ma se nel 2033 vediamo che le cose sono impossibili perché gli scenari sono cambiati, bisogna avere la capacità di tornare sui propri passi e ripensare“, ha detto Cingolani alla Festa dell’Innovazione de Il Foglio in corso a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Sul passaggio all’auto elettrica il ministro Robertoschiaccia il pedale del freno. Il membro del governo che guida il dicastero della transizione ecologica, che dovrebbe occuparsi della rivoluzione green nel Paese,indelloalla vendita di auto adal, fissato dall’Europa. Non è una bocciatura, sembra più un segnale di apertura a chi in Italia è contrario alla rotta verso l’elettrico. “Al momento teniamo l’asticella alta sul, ma se nel 2033 vediamo che le cose sono impossibili perché gli scenari sono cambiati, bisogna avere la capacità di tornare sui propri passi e ripensare“, ha dettoalla Festa dell’Innovazione de Il Foglio in corso a ...

