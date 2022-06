Salvini: “Letta? Legami con la Cina o non si spiega” (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “O Letta ha Legami con la Cina, interessi con la Cina o non si spiega, a questo punto intervenga il Copasir o i servizi, visto che va di moda…”. Lo dice Matteo Salvini, con riferimento alla difesa da parte del segretario del Pd della scelta Ue sulle auto elettriche dal 2035. Oggi il leader dem ha scritto una lettera alla stampa ribadendo il suo punto di vista. “Regali il mercato automobilistico – attacca Salvini – alla Cina, così non difendi l’ambiente, non difendi il lavoro”. Un governo Draghi bis? “Diamo la parola agli italiani, fidiamoci degli italiani e lasciamoli scegliere”, replica poi a chi gli chiede dei possibili scenari in vista delle politiche, rispondendo su un eventuale coinvolgimento dell’attuale premier nel prossimo ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ohacon la, interessi con lao non si, a questo punto intervenga il Copasir o i servizi, visto che va di moda…”. Lo dice Matteo, con riferimento alla difesa da parte del segretario del Pd della scelta Ue sulle auto elettriche dal 2035. Oggi il leader dem ha scritto una lettera alla stampa ribadendo il suo punto di vista. “Regali il mercato automobilistico – attacca– alla, così non difendi l’ambiente, non difendi il lavoro”. Un governo Draghi bis? “Diamo la parola agli italiani, fidiamoci degli italiani e lasciamoli scegliere”, replica poi a chi gli chiede dei possibili scenari in vista delle politiche, rispondendo su un eventuale coinvolgimento dell’attuale premier nel prossimo ...

