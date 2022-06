Rovella: «Pronto a giocarmi le mie carte alla Juve. Sneijder e Marchisio…» (Di sabato 11 giugno 2022) Le parole di Rovella a Sportweek: «In questo momento non sono completamente felice per quel che è successo al Genoa. Dybala…» Nicolò Rovella si è raccontato in un’intervista ai microfoni di Sportweek. Le dichiarazioni del giovane centrocampista di proprietà della Juve. CONDIZIONI – «Ora sto meglio, anche se ho ancora addosso la delusione per com’è andata a Genova. L’aritmetica retrocessione in B e l’infortunio di dicembre sono stati i momenti peggiori». FEDE INTERISTA – «Sì, mi iscrive mio padre Paolo, lui e mio zio sono interistissimi. È l’Inter del Triplete, l’Inter di Mourinho, il mio idolo assoluto è Sneijder… Avevo la sua maglietta. Quella è stata la prima». IDOLI – «Sneijder e Marchisio, ero fissato con loro. Li guardavo alla tele e provavo a imitarli: quante ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Le parole dia Sportweek: «In questo momento non sono completamente felice per quel che è successo al Genoa. Dybala…» Nicolòsi è raccontato in un’intervista ai microfoni di Sportweek. Le dichiarazioni del giovane centrocampista di proprietà della. CONDIZIONI – «Ora sto meglio, anche se ho ancora addosso la delusione per com’è andata a Genova. L’aritmetica retrocessione in B e l’infortunio di dicembre sono stati i momenti peggiori». FEDE INTERISTA – «Sì, mi iscrive mio padre Paolo, lui e mio zio sono interistissimi. È l’Inter del Triplete, l’Inter di Mourinho, il mio idolo assoluto è… Avevo la sua maglietta. Quella è stata la prima». IDOLI – «e Marchisio, ero fissato con loro. Li guardavotele e provavo a imitarli: quante ...

