Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | incontro speciale con un cantante

(Di sabato 11 giugno 2022)incontrano Mahmood a Milano: lo scatto dei Prelemi dopo l’esibizione Unper Pier econ ildel momento. Anche i Prelemi nella vita sono fan e lo dimostra lo scatto carico di gioia ed entusiasmo postato sui social insieme a Mahmood, reduce dal trionfo a Sanremo con Brividi e dall’esperienza all’Eurovision Song Contest dello scorso maggio. I tre si sono mostrati divertiti e sorridenti nel capoluogo lombardo, preso d’assalto da temperature bollenti nelle ultime settimane. Infatti grazie al concerto all’aperto organizzato da Levi’s Mahmood ha avuto la possibilità di esibirsi davanti al pubblico, tra cui figuravano anche i Prelemi. E a sorpresa, i due ex concorrenti del GF Vip, che proprio ...

Pubblicità

fanpage : Vi sono piaciuti i #PRELEMI a #NameThatTune? ?? - fanpage : I #Prelemi, la coppia formata da #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi, sono stati ospiti della finale di Name That Tu… - 361_magazine : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi incontrano un grande artista - 68Stefania1101 : RT @Vally1385: Ciao a tutti, siamo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e con grande classe sfanculiamo gufi, ossessionati e pecorelle sbatte… - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… -

361 Magazine

Anche nelle edizioni passate Carlo Conti ha portato sul palco qualche concorrente pescato dal Grande Fratello Vip, comee Stefania Orlando. L'informatissima fanpage Instagram ...e Mara Venier per diverse settimane si sono trovati al centro del gossip a causa di un botta e risposta social che ha fatto tanto discutere. Adesso a distanza di alcune settimane da ... Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presenti alla grande festa: c'è un ex gieffino I Prelemi ospiti a una grande festa nelle scorse ore: presente l'ex gieffino Andrea Damante con Pierpaolo e Giulia ...Cerchiamo di conoscere meglio Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del Grande Fratello Vip e con un grande sogno nel cassetto. Dall’esperienza nella casa del Grande Fratello al sogno nel cassetto di ...