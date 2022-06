Mancini su Twitter: «Un anno dall’inizio dell’Europeo, impresa che resterà» (Di sabato 11 giugno 2022) . Il messaggio del ct della Nazionale Roberto Mancini su Twitter scrive un messaggio a un anno di distanza dall’inizio dell’Europeo poi culminato col trionfo dell’Italia. Un'impresa che resterà sempre nella storia. È passato esattamente un anno dall'inizio di quel percorso ???? pic.Twitter.com/wNmi3Y3fDt— Roberto Mancini (@robymancio) June 11, 2022 Queste le sue parole: «Un’impresa che resterà sempre nella storia. È passato esattamente un anno dall’inizio di quel percorso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) . Il messaggio del ct della Nazionale Robertosuscrive un messaggio a undi distanzapoi culminato col trionfo dell’Italia. Un'chesempre nella storia. È passato esattamente undall'inizio di quel percorso ???? pic..com/wNmi3Y3fDt— Roberto(@robymancio) June 11, 2022 Queste le sue parole: «Un’chesempre nella storia. È passato esattamente undi quel percorso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #ItaliaUngheria 2??-1?? ?? #Barella 30’, #Pellegrini 45’, aut. #Mancini 61’ ?? A #Cesena la gi… - Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #ItaliaGermania 1??-1?? ?? #Pellegrini 70’, Kimmich 72’ ?? Buona prova per la #Nazionale di Ma… - CalcioNews24 : #Mancini non dimentica - ilnapolionline : [Formazioni] Inghilterra-Italia, ritorno a destra di Di Lorenzo e tre novità per Mancini - -