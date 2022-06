LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo di 18 corridori in testa (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DEL Delfinato 14.40 Mancano 80 chilometri al traguardo di Vaujany. 14.38 Prendono qualche metro di margine in discesa Andrey Amador (Ineos-Grenadiers) e Simon Guglielmi (Arkea-Samsic). 14.36 Ben poche le speranze per l’uomo della Lotto-Soudal di rientrare fra i fuggitivi di giornata. Grmay è stato intanto riassorbito dal gruppo maglia gialla. 14.33 Dietro di loro, Grmay preferisce rialzarsi lasciando il solo Conca all’inseguimento ad un minuto. 14.31 Il gruppo dei sette contrattaccanti a 20” è rientrato sugli altri undici. gruppo di testa ora composto da 18 elementi. 14.29 Poco più indietro Conca e Grmay, mentre il gruppo è a 1’40” dalla testa ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEL14.40 Mancano 80 chilometri al traguardo di Vaujany. 14.38 Prendono qualche metro di margine in discesa Andrey Amador (Ineos-Grenadiers) e Simon Guglielmi (Arkea-Samsic). 14.36 Ben poche le speranze per l’uomo della Lotto-Soudal di rientrare fra i fuggitivi di giornata. Grmay è stato intanto riassorbito dalmaglia gialla. 14.33 Dietro di loro, Grmay preferisce rialzarsi lasciando il solo Conca all’inseguimento ad un minuto. 14.31 Ildei sette contrattaccanti a 20” è rientrato sugli altri undici.diora composto da 18 elementi. 14.29 Poco più indietro Conca e Grmay, mentre ilè a 1’40” dalla...

