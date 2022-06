(Di sabato 11 giugno 2022) Dopo una seconda parte di stagione piuttosto deludente a causa di unfisico che ne ha intaccato il rendimento, Dusanpuò finalmente esultare. La pubalgia che non permetteva...

Sospiro diper l'Inter . Dopo l'annuncio dello staff medico della nazionale slovacca, anche il club ... poi nel secondo campionato del dopoguerra l'attaccante si trasferisce alla. In ...Un'affermazione che naturalmente fa tirare un sospiro diai tifosi della, i quali sono ormai già pronti a riaccogliere il 'polpo' a Torino. Juventus, sollievo per Vlahovic: "Problema agli adduttori risolto" L'attaccante serbo ha riassorbito il problema agli adduttori che ne ha influenzato il rendimento nel finale di stagione ...La settimana prossima va in riabilitazione. E intanto manda un dolcissimo messaggio alla moglie Laura Speranza: "S+L Love" ...