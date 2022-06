Italia, tre indizi fanno una prova: 0-0 contro l’Inghilterra, ancora una buona prestazione in Nations League (Di sabato 11 giugno 2022) Tre indizi fanno una prova. Continua l’ottimo momento della Nazionale Italiana, gli azzurri sono scesi in campo nella terza partita della fase a gironi di Nations League: la gara contro l’Inghilterra si è conclusa 0-0. A distanza di quasi un anno dal trionfo azzurro di Wembley nella finale dell’Europeo, le due squadre si sono affrontate di nuovo e la partita è stata equilibrata. A centrocampo si è confermato Frattesi, così come Tonali è sempre più un faro della mediana. In attacco ancora fiducia in Scamacca e Pellegrini, reduce da un periodo di grande forma. In difesa Gatti della Juventus. Southgate ha risposto con Grealish, Abraham, Sterling e Mount. Nel primo tempo è una grandissima Italia, la squadra di Mancini ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Treuna. Continua l’ottimo momento della Nazionalena, gli azzurri sono scesi in campo nella terza partita della fase a gironi di: la garasi è conclusa 0-0. A distanza di quasi un anno dal trionfo azzurro di Wembley nella finale dell’Europeo, le due squadre si sono affrontate di nuovo e la partita è stata equilibrata. A centrocampo si è confermato Frattesi, così come Tonali è sempre più un faro della mediana. In attaccofiducia in Scamacca e Pellegrini, reduce da un periodo di grande forma. In difesa Gatti della Juventus. Southgate ha risposto con Grealish, Abraham, Sterling e Mount. Nel primo tempo è una grandissima, la squadra di Mancini ...

