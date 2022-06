Inter, serve l’uscita: il PSG spinge per Skriniar (Di sabato 11 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain non molla la pista che porta a Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter è il principale obiettivo dei parigini per rinforzare il reparto arretrato e, nonostante le richieste elevate dei nerazzurri, la trattativa è tutt’altro che ferma. Lo slovacco rappresenta la punta di diamante della difesa di Inzaghi e il club di Suning non se ne vorrebbe privare, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile l’ipotesi cessione verrebbe presa in considerazione visto che un sacrifico sul calciomercato andrà compiuto. Le cifre Ansa/RICCARDO ANTIMIANI L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta durante l’assemblea straordinaria della Lega Serie A nella sede del Coni, Roma, Italia, marzo 2020In caso di addio, l’Inter vorrebbe monetizzare al massimo con la cessione di Skriniar. Per ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain non molla la pista che porta a Milan. Il difensore dell’è il principale obiettivo dei parigini per rinforzare il reparto arretrato e, nonostante le richieste elevate dei nerazzurri, la trattativa è tutt’altro che ferma. Lo slovacco rappresenta la punta di diamante della difesa di Inzaghi e il club di Suning non se ne vorrebbe privare, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile l’ipotesi cessione verrebbe presa in considerazione visto che un sacrifico sul calciomercato andrà compiuto. Le cifre Ansa/RICCARDO ANTIMIANI L’amministratore delegato dell’Giuseppe Marotta durante l’assemblea straordinaria della Lega Serie A nella sede del Coni, Roma, Italia, marzo 2020In caso di addio, l’vorrebbe monetizzare al massimo con la cessione di. Per ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : L’#Inter vuole resistere per #Lautaro, ma #Conte stravede. Poi dipenderà sempre dal Toro che vuole restare. Il… - OrsiEmanuele : RT @it_inter: #Skriniar per l'Inter è qualcosa in più di un semplice difensore: è un pilastro del progetto, è la colonna su cui si poggia l… - ArmandaGelsomin : RT @it_inter: #Skriniar per l'Inter è qualcosa in più di un semplice difensore: è un pilastro del progetto, è la colonna su cui si poggia l… - Tozambi_ : RT @it_inter: #Skriniar per l'Inter è qualcosa in più di un semplice difensore: è un pilastro del progetto, è la colonna su cui si poggia l… - _ElPrincipe22 : @cesololinter194 All’Inter serve solo la proprietà I dirigenti anche se hanno fatto errori con la proprietà seria possono lavorare bene -