Grande Fratello, una storica protagonista del reality criticata per essere troppo invecchiata: la risposta è da applausi (Di sabato 11 giugno 2022) Marina La Rosa e quelle (poche) rughe indigeste al popolo social. L’era di Internet e il conseguente avvento dei social network hanno dato terreno fertile ai cosiddetti leoni da tastiera, persone che amano trastullarsi insultando, offendendo e denigrando il prossimo, convinti che nel mondo virtuale tutto sia concesso. Che in questo mondo social ci siano comunque umani e non robot o cartonati poco importa. Criticare tutti e tutto è diventato ormai l’hobby dell’era 3.0. Tutto passa attraverso la lente d’ingrandimento dei social network: che tua sia bassa o alta, magra o grassa, giovane o vecchia, c’è sempre qualcosa su cui porre l’accento per poi insultare. Di recente a finire sotto l’occhio attento del leone da tastiera è stata – ancora una volta – Vanessa Incontrada. All’attrice spagnola proprio non si riesce a “perdonare” la sua taglia 42, sebbene poi chi la giudica siano ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 giugno 2022) Marina La Rosa e quelle (poche) rughe indigeste al popolo social. L’era di Internet e il conseguente avvento dei social network hanno dato terreno fertile ai cosiddetti leoni da tastiera, persone che amano trastullarsi insultando, offendendo e denigrando il prossimo, convinti che nel mondo virtuale tutto sia concesso. Che in questo mondo social ci siano comunque umani e non robot o cartonati poco importa. Criticare tutti e tutto è diventato ormai l’hobby dell’era 3.0. Tutto passa attraverso la lente d’ingrandimento dei social network: che tua sia bassa o alta, magra o grassa, giovane o vecchia, c’è sempre qualcosa su cui porre l’accento per poi insultare. Di recente a finire sotto l’occhio attento del leone da tastiera è stata – ancora una volta – Vanessa Incontrada. All’attrice spagnola proprio non si riesce a “perdonare” la sua taglia 42, sebbene poi chi la giudica siano ...

Agenzia_Ansa : Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gr… - 361_magazine : Grande Fratello Vip 7: riparte il 19 settembre il reality Mediaset più spiato d'Italia e già si aggiunge un altro t… - aghyww : @Susy21496213 @Frances69551683 @Ninomauger E comunque cosa era avvenuto sotto@le coperte al grande fratello era usc… - novdic600 : @ciaomolly @_mariells so entrate al grande fratello come concorrente unico o me sbaglio, che ne sai cosa sia stato concordato prima - Tortellinandia : Ha ragione da vendere però mi fa ridere come risponde... Il Grande Fratello???? -