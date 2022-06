F1, Gp di Baku: Charles Leclerc centra la pole position davanti alle due Red Bull (Di sabato 11 giugno 2022) Charles Leclerc conquista la pole position del Gp dell’Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco della Ferrari gira in 1’41?359 precedendo le due Red Bull del messicano Sergio Perez (1’41?641) e dell’olandese Max Verstappen (1’41?706) e l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1’41?814). Il leader del mondiale si è fatto sorprendere da Leclerc ma anche dal suo compagno di squadra: quindi sarà costretto alla rimonta dalla seconda fila. “Mi è sembrato un bel giro, ovviamente tutte le pole sono belle ma questa non me l’aspettavo, pensavo che la Red Bull fosse più forte qui. Sono entusiasta per domani, ci saranno dei punti difficili e la gestione delle gomme sarà importante. A livello di passo gara gara siamo cresciuti”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022)conquista ladel Gp dell’Azerbaigian sul circuito cittadino di. Il monegasco della Ferrari gira in 1’41?359 precedendo le due Reddel messicano Sergio Perez (1’41?641) e dell’olandese Max Verstappen (1’41?706) e l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1’41?814). Il leader del mondiale si è fatto sorprendere dama anche dal suo compagno di squadra: quindi sarà costretto alla rimonta dalla seconda fila. “Mi è sembrato un bel giro, ovviamente tutte lesono belle ma questa non me l’aspettavo, pensavo che la Redfosse più forte qui. Sono entusiasta per domani, ci saranno dei punti difficili e la gestione delle gomme sarà importante. A livello di passo gara gara siamo cresciuti”, ...

