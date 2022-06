Domani i Referendum e le Amministrative in quasi mille comuni: un test per i partiti (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi silenzio elettorale in vista del voto. Sui quesiti referendari pesa l'incognita quorum. L'elezione dei sindaci dei 26 comuni capoluogo, potrà invece disegnare nuovi equilibri tra i partiti in ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi silenzio elettorale in vista del voto. Sui quesiti referendari pesa l'incognita quorum. L'elezione dei sindaci dei 26capoluogo, potrà invece disegnare nuovi equilibri tra iin ...

raffaellapaita : Appuntamento DOMANI giovedì 9 giugno alle 21 al Museo Camec della #Spezia con @Meb, che ringrazio davvero, per un’i… - andreapurgatori : Domani, no #Atlantide per fare posto allo speciale di #EnricoMentana sul #Referendum. Torniamo mercoledì 15 giugno.… - Lorellastelle : RT @OrNella645587: Domani c'è il referendum Votate 5 NO ma se vi fa piacere andate al mare FATELO il risultato sarà ancora + forte Perché g… - vincenzo5151 : RT @OrNella645587: Domani c'è il referendum Votate 5 NO ma se vi fa piacere andate al mare FATELO il risultato sarà ancora + forte Perché g… - unachiiave : minchia raga domani voto per il sindaco e per il referendum è pesa -