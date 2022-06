Pubblicità

orizzontescuola : Covid, in lieve calo i casi in età scolare. Lo dice l’ISS - LisaPaoletti : @luca_pesenti2 @Olivieri2Va @docdrugztore @Davide19663174 @FranceskoNew @g_galessiere @Cartabellotta @istsupsan I d… - immediatonet : ?? In lieve rialzo i pazienti #Covid al Riuniti di #Foggia: nel report dell’ospedale 51 ricoverati - ettoreb74 : @christiancritic @alexfuse @DrPikkolo Nel 2022 da gennaio ad aprile vi è stato un lieve eccesso di mortalità del 4,… - Max_OGlasses : RT @DocMicheleFiore: << anche una lieve infezione da Covid provoca danni al sistema vascolare, al cervello, al cuore, al fegato, ai reni, a… -

Sono 1.974 i nuovi casi di- 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore , per un totale di 1.771.601 dall'inizio della ... con 433 ricoveri in area non critica ( - 25)),aumento +2, per un ...VENEZIA - Sono 1.974 i nuovi casi di- 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore , per un totale di 1.771.601 dall'inizio della ... con 433 ricoveri in area non critica ( - 25)),aumento +...Consueto report settimanale del Policlinico Riuniti di Foggia sulla situazione Covid in ospedale. Al momento sono 51 i ricoverati, 34 in Malattie Infettive, 8 in Pneumologia, 2 in Rianimazione, 4 in I ...Sono 1.974 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore , per un totale di 1.771.601 dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala 4 vittime, con il totale a 14.738.