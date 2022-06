Controlli anti-stragi straordinari in Brebemi: ritirate 15 patenti in una notte (Di sabato 11 giugno 2022) Prende il via una campagna straordinaria di Controlli delle condizioni psicofisiche dei conducenti organizzata dalla Polizia Stradale di Bergamo e Brescia di concerto con la concessionaria autostradale “Brebemi”. I Controlli sono stati effettuati in attuazione delle direttive ministeriali – che rispondono all’esigenza di contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale conseguente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Dalla mezzanotte alle 6 di sabato 11 giugno è stato effettuato il controllo sistematico della corrente di traffico autostradale A35 Brebemi con direzione Brescia-Milano . La Polizia Stradale ha dirottato, con l’ausilio del personale della suddetta concessionaria, tutto il flusso di traffico con ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 giugno 2022) Prende il via una campagnaa didelle condizioni psicofisiche dei conducenti organizzata dalla Polizia Stradale di Bergamo e Brescia di concerto con la concessionaria autostradale “”. Isono stati effettuati in attuazione delle direttive ministeriali – che rispondono all’esigenza di contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale conseguente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Dalla mezzaalle 6 di sabato 11 giugno è stato effettuato il controllo sistematico della corrente di traffico autostradale A35con direzione Brescia-Milano . La Polizia Stradale ha dirottato, con l’ausilio del personale della suddetta concessionaria, tutto il flusso di traffico con ...

