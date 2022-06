Cartabellotta (Gimbe): «Un vaccino per Omicron? Forse non arriverà. Bisogna continuare a usare quelli di oggi» (Di sabato 11 giugno 2022) Il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta spiega oggi in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano che il vaccino contro la variante Omicron del Coronavirus potrebbe non arrivare in tempo. Mentre per quello contro tutte le varianti gli studi sono ancora in fase preliminare. Per questo Bisogna accelerare su terza e quarta dose. Anche in previsione della nuova ondata autunnale in arrivo. Gli attuali vaccini, sostiene Cartabellotta nel colloquio con Stefano Caselli, «nonostante siano “tarati ”sul ceppo di Wuhan, sono in grado di indurre un’elevata risposta immunitaria e, soprattutto, un’eccellente protezione nei confronti della malattia grave. Ragion per cui, è fondamentale aumentare la copertura degli over 50 e completare il ciclo con la terza dose (oltre 8 milioni ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Il presidente diNinospiegain un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano che ilcontro la variantedel Coronavirus potrebbe non arrivare in tempo. Mentre per quello contro tutte le varianti gli studi sono ancora in fase preliminare. Per questoaccelerare su terza e quarta dose. Anche in previsione della nuova ondata autunnale in arrivo. Gli attuali vaccini, sostienenel colloquio con Stefano Caselli, «nonostante siano “tarati ”sul ceppo di Wuhan, sono in grado di indurre un’elevata risposta immunitaria e, soprattutto, un’eccellente protezione nei confronti della malattia grave. Ragion per cui, è fondamentale aumentare la copertura degli over 50 e completare il ciclo con la terza dose (oltre 8 milioni ...

