L'Italia conclude la tappa della coppa del mondo divelocità in Repubblica Ceca con un ricco bottino di medaglie. A Recice, Carlo Tacchini vince la prova dicanadese sui 5000 metri grazie ad uno splendido sprint negli ultimi 300 metri e chiudendo in 22:58.19 davanti al cubano Serguey Madrigal, staccato di soli 56 centesimi. Daniele Santini e Nicolae ...canadese che avrà in Carlo Tacchini (Fiamme Oro) un altro esponente di spicco nel C1 1000. In totale il gruppo azzurro sarà composto da 23 atleti ed atlete. Per il kayak scenderanno in acqua ... Canoa, CDM: De Gennaro conquista l'argento nella tappa di Praga La seconda giornata di gare ai Mondiali di canoa discesa si chiude con tre medaglie per l'Italia nelle prove sprint. Sulle acque francesi di Treignac l'Italia conquista la prima medaglia di bronzo con ...(ANSA) - ROMA, 04 GIU - La seconda giornata di gare ai Mondiali di canoa discesa si chiude con tre medaglie per l'Italia nelle prove sprint. Sulle acque francesi di Treignac l'Italia conquista la ...