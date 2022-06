Briatore: “Costoso Crazy Pizza? Prenotazioni già per tutto giugno” (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “La polemica nasce solo perché c’è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e ha successo. Noi siamo già prenotati fino a fine giugno. E’ la risposta del cliente che ci interessa. tutto il resto è aria fritta”. Flavio Briatore, che in questi mesi ha inaugurato la nuova catena ‘Crazy Pizza’ a Londra, Monte Carlo, Milano tornando a far discutere dopo l’esordio romano, in Via Vittorio Veneto, commenta con l’Adnkronos: “Ognuno al Crazy Pizza può spendere poco o tanto. Dipende da quello che prende. Diamo la possibilità alla gente di bere dei vini importanti, mangiando una Pizza, ma c’è un menu, ci sono i prezzi e ognuno prende quello che vuole. Se prendi un Sassicaia il prezzo sale, se prendi un’acqua minerale o una coca light il prezzo è diverso. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “La polemica nasce solo perché c’è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e ha successo. Noi siamo già prenotati fino a fine. E’ la risposta del cliente che ci interessa.il resto è aria fritta”. Flavio, che in questi mesi ha inaugurato la nuova catena ‘’ a Londra, Monte Carlo, Milano tornando a far discutere dopo l’esordio romano, in Via Vittorio Veneto, commenta con l’Adnkronos: “Ognuno alpuò spendere poco o tanto. Dipende da quello che prende. Diamo la possibilità alla gente di bere dei vini importanti, mangiando una, ma c’è un menu, ci sono i prezzi e ognuno prende quello che vuole. Se prendi un Sassicaia il prezzo sale, se prendi un’acqua minerale o una coca light il prezzo è diverso. ...

