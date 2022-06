Bierhoff: 'In Qatar per i gay trattamento inaccettabile' (Di sabato 11 giugno 2022) "Il trattamento degli omosessuali in Qatar è assolutamente inaccettabile". Così il dt della Federcalcio tedesca, Oliver Bierhoff, in un'intervista ai media del gruppo Funke (quotidiani regionali ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) "Ildegli omosessuali inè assolutamente". Così il dt della Federcalcio tedesca, Oliver, in un'intervista ai media del gruppo Funke (quotidiani regionali ...

