Berrettini-Murray in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Stoccarda 2022

Matteo Berrettini se la vedrà contro Andy Murray nell'ultimo atto del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. L'azzurro, nonostante sia rientrato dall'infortunio solo questa settimana, ha subito raggiunto una finale e lo ha fatto sulla sua amata erba. Nel corso del suo cammino Matteo ha faticato, ma è sempre riuscito a venire a capo delle situazioni difficili ed a spuntarla. In semifinale ha superato in due tie-break l'ostico Oscar Otte. A contendergli il titolo in terra tedesca sarà Andy Murray, protagonista di una splendida settimana impreziosita dal successo ai danni dell'amico Kyrgios in semifinale. Berrettini e Murray si sono affrontati due volte in carriera e vantano una vittoria a testa.

FiorinoLuca : Tre mesi di stop, rientra e va in finale. 18 ace, 0 palle break concesse e finale a Stoccarda contro uno tra Murr… - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini è il primo finalista dell'Atp 250 di Stoccarda. Il romano ha battuto il tedesco Oscar Otte con il… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA,BERRETTINI BATTE OTTE 7-6, 7-6 E VA IN FINALE Affronterà il vincente della sfida tra… - chaiotk : RT @seiadoumogera: Stuttgurt final Murray v Berrettini Queen's potential R2 Murray v Berrettini - EffecomeF : ?? E domani sarà #Murray vs #Berrettini la Finale dell’#AtpStoccarda.? Forza, Matteo!?? #BOSSOPEN -