Zidane, il consigliere smentisce le voci di un arrivo al PSG (Di venerdì 10 giugno 2022) Il consigliere di Zidane, Alain Migliaccio, smentisce categoricamente ogni rumor su un suo passaggio sulla panchina del PSG I tifosi ci sperano, ma da parte sua Zidane smentisce ogni voce di un suo arrivo sulla panchina del PSG. Intervistato dall‘Equipe, il consigliere dell’allenatore francese, Alain Migliaccio, conferma la smentita. «Tutte voci infondate. A oggi sono l’unica persona ammessa a rappresentare e consigliare Zinedine Zidane e né lui né io siamo stati contattati direttamente dal Paris Saint-Germain. Dubito che Sua Maestà, l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamin Bin Hamad Al Thani, passi attraverso i social network per gestire i suoi affari. Non sono nemmeno sicuro che sia davvero interessato all’arrivo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Ildi, Alain Migliaccio,categoricamente ogni rumor su un suo passaggio sulla panchina del PSG I tifosi ci sperano, ma da parte suaogni voce di un suosulla panchina del PSG. Intervistato dall‘Equipe, ildell’allenatore francese, Alain Migliaccio, conferma la smentita. «Tutteinfondate. A oggi sono l’unica persona ammessa a rappresentare e consigliare Zinedinee né lui né io siamo stati contattati direttamente dal Paris Saint-Germain. Dubito che Sua Maestà, l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamin Bin Hamad Al Thani, passi attraverso i social network per gestire i suoi affari. Non sono nemmeno sicuro che sia davvero interessato all’...

Pubblicità

CalcioNews24 : Zidane, il consigliere smentisce le voci di un arrivo al PSG - AngeloRsn01 : @Saxocr7 @NicoSchira A me fa paura che il consigliere di Zidane si chiami Migliaccio... Che sia lui? @leomigliaccio93 - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA ZINEDINE ZIDANE?? In queste ore è girata la voce che il tecnico francese avrebbe un accordo con il PSG,… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ??????Il consigliere di Zinedine Zidane: 'Tutte queste voci su un accordo con il PSG sono infondate. Né Zinedine né io siamo… - Fidanzaluca02 : Anche il consigliere di #Zidane ha negato qualsiasi accordo o contatto con il PSG in un’intervista a ‘L’Equipe -