Work life balance, un equilibrio ancora impossibile. Soprattutto per le donne (Di venerdì 10 giugno 2022) Ce lo diciamo spesso, ma tra la frenesia del mondo moderno, l'iperconnessione digitale e le esigenze professionali sempre più incombenti e invasive, è difficile mantenere la parola data a noi stessi. Trovare il "Work life balance", infatti, è impresa ardua e quasi impossibile. Le incombenze del mondo del lavoro, Soprattutto a partire dalla pandemia e dal correlato smart Working in poi, non sembrano darci tregua, e la demarcazione tra la vita lavorativa e quella privata appare sempre più sfocata e irraggiungibile. In particolar modo se si è donne e madri. Scopriamo perché. Vi raccomandiamo... Workaholic: quando il lavoro diventa una dipendenza Il lavoro può diventare una ...

