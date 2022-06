Wimbledon 2022, Thomas Bach attacca: “Ingiusta l’esclusione per il passaporto” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il celebre torneo di Wimbledon (27 giugno-10 luglio) si avvicina sempre di più e le polemiche su quanto deciso dagli organizzatori circa l’esclusione di giocatori e giocatrici di Russia e di Bielorussia sono sempre particolarmente vive. L’ATP e la WTA, come è noto, hanno fatto valere una propria posizione a riguardo, stabilendo che il Major di Londra non assegnerà punti per le classifiche e, nel contempo, tennisti e tenniste ai nastri di partenza pagheranno le scadenze dell’anno passato. Una situazione quindi complicata e a dire la sua è stato anche il presidente del CIO, Thomas Bach. In un discorso tenuto a Parigi, il n.1 del Comitato Olimpico Internazionale ha criticato fortemente Wimbledon, la LTA e il Governo britannico, ritenendo che la politica e sport debbano portare a una condivisione e non a ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Il celebre torneo di(27 giugno-10 luglio) si avvicina sempre di più e le polemiche su quanto deciso dagli organizzatori circadi giocatori e giocatrici di Russia e di Bielorussia sono sempre particolarmente vive. L’ATP e la WTA, come è noto, hanno fatto valere una propria posizione a riguardo, stabilendo che il Major di Londra non assegnerà punti per le classifiche e, nel contempo, tennisti e tenniste ai nastri di partenza pagheranno le scadenze dell’anno passato. Una situazione quindi complicata e a dire la sua è stato anche il presidente del CIO,. In un discorso tenuto a Parigi, il n.1 del Comitato Olimpico Internazionale ha criticato fortemente, la LTA e il Governo britannico, ritenendo che la politica e sport debbano portare a una condivisione e non a ...

Pubblicità

MercRF : RT @Eurosport_IT: E Wimbledon rimane in dubbio ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPHalle | #Sinner - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: E Wimbledon rimane in dubbio ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPHalle | #Sinner - Ilsuperbo89 : Era please non partecipasse, inutile stupirsi. Chi glielo fa fare? Meglio salti anche #Wimbledon che non dà punti.… - Eurosport_IT : E Wimbledon rimane in dubbio ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPHalle | #Sinner - AstolfiPrice82 : RT @Eurosport_IT: Aumenta il montepremi di #Wimbledon, un totale che va oltre 40 milioni di sterline! ?????? -