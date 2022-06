Von der Leyen in Vaticano: col Papa parla di guerra in Ucraina, crisi alimentare e futuro dell’Ue (Di venerdì 10 giugno 2022) Città del Vaticano – Nella sua ultima tappa della visita romana, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si è recata in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Tema principale dell’incontro la guerra in Ucraina, con una particolare attenzione “agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto”. Al termine del colloquio, durato 20 minuti e svoltosi come di consuetudine a porte chiuse, il Pontefice le ha regalato una fusione in bronzo raffigurante due mani che si stringono, sullo sfondo del colonnato di San Pietro, con una donna con bambino e una nave di migranti e la scritta “Riempiamo le mani di altre mani”. Von der Leyen, da parte sua, ha regalato un volume sulla scuola Bauhaus e la foto di un progetto dedicato ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022) Città del– Nella sua ultima tappa della visita romana, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der, si è recata inper incontrareFrancesco. Tema principale dell’incontro lain, con una particolare attenzione “agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto”. Al termine del colloquio, durato 20 minuti e svoltosi come di consuetudine a porte chiuse, il Pontefice le ha regalato una fusione in bronzo raffigurante due mani che si stringono, sullo sfondo del colonnato di San Pietro, con una donna con bambino e una nave di migranti e la scritta “Riempiamo le mani di altre mani”. Von der, da parte sua, ha regalato un volume sulla scuola Bauhaus e la foto di un progetto dedicato ...

