VIDEO Sergio Ramos è una macchina | si allena anche in barca!

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dedizione e cura del proprio fisico,risponde presente.in vacanza il difensore spagnolo non trascura l'mento

Pubblicità

RaiTre : Immenso talento del cinema e della musica. ???? #LucaMarinelli canta “Mani bucate”, di Sergio Endrigo, incredibile b… - OfficialASRoma : ???? Buon compleanno, Sergio! ?? #ASRoma - fabio_falzone : RT @TV2000it: Serata #cinema su #TV2000 Alle 21.10 il film #CinderellaMan di #RonHoward Subito dopo, ore 23.45 #EffettoNotte ?? con le p… - pansa_sergio : RT @mxbmm_: mi ultima neurona - mbbelluco : RT @Radio1Rai: #Ucraina Sdegno di Kiev e Londra per la condanna a morte emessa dai filorussi per due combattenti britannici e un marocchino… -

OA Sport

Guida al limite perPerez nella seconda sessione di libere valide per il Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Il messicano della Red Bull, competitivo al volante della ...Interventi di Rita Bernardini ,D'Elia e Elisabetta Zamparutti. Registrazionedella conferenza stampa dal titolo "Dichiarazioni della delegazione di "Nessuno Tocchi Caino " dopo la visita ispettiva del carcere di Opera . VIDEO F1, Sergio Perez sfiora le barriere con la Red Bull a Baku Guida al limite per Sergio Perez nella seconda sessione di libere valide per il Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Il messicano della Red Bull, competitiv ...Venerdì, 10 giugno 2022 Home > aiTv > Mattarella a Cristoforetti: spazio immune allo spirito di guerra Roma, 10 giu. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è collegato, nel ...