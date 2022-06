Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 10:30 (Di venerdì 10 giugno 2022) Viabilità DEL 10 GIUGNO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’ALLERTA GIALLA PER IL VENTO, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DAI SETTORI ORIENTALI VENTI DA FORTI A BURRASCA E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA ORA IL TRAFFICO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN ESTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24 SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA MIGLIORATA LA SITUZIONE DEL TRAFFICO ORA SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE Roma SI PREPARA AL DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI AL CIRCO MASSIMO, DOMANI E DOMENICA NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO GIA’ ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’ALLERTA GIALLA PER IL VENTO, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DAI SETTORI ORIENTALI VENTI DA FORTI A BURRASCA E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA ORA IL TRAFFICO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DIIN ESTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24 SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA MIGLIORATA LA SITUZIONE DEL TRAFFICO ORA SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIESI PREPARA AL DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI AL CIRCO MASSIMO, DOMANI E DOMENICA NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO GIA’ ...

