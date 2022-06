Vasco Rossi a Roma e il Pride sabato 11 giugno 2022 | strade chiuse | orari e percorsi autobus

(Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo weekend diricco di eventi nella Capitale. Grande attesa, infatti, per il concerto di, chee domenica sarà al Circo Massimo dopo anni di pandemia e slittamenti. Ma questo non è certo l’unico ‘appuntamento’ imperdibile perché nel pomeriggio dici sarà il, la manifestazione ‘Peace & Love’ per chiedere la piena uguaglianza dei diritti, per un mondo senza differenze. Eventi sì, ma inevitabilmente anche disagi per ini, con, divieti di sosta eche dovranno deviare il loro tradizionale percorso. TUTTE LE INFOstasera e domani a: quali sono le...

...riaperta al traffico via Casilina in precedenza chiusa direzione centro tra via Leonardo Bufalini e via Vibio sequestre per i lavori alle alberature sabato e domenica a doppio concerto di...Al Circo Massimo arriva il Blasco: sabato e domenica doppia data per. Un tuffo nell'antica Roma è quello che promettono gli spettacoli multimediali di Viaggio nell'Antica Roma " Foro di ...Vasco Rossi arriva a Roma con due concerti - sabato 11 e domenica 12 giugno, entrambi sold out da tempo - nella suggestiva cornice del Circo Massimo, dove da giorni stanno andando avanti i lavori ...Migliaia di persone a Roma per Vasco Rossi e Pride 2022: in corso tavoli tecnici per la sicurezza Roma Pride 2022 e le tappe romane di Vasco Rossi: con questi grandi eventi Roma si prepara ad ospitare ...