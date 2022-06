Ultime Notizie – Epilessia, nuovi dati su terapia efficace anche in anziani e in post ictus (Di venerdì 10 giugno 2022) Nei pazienti fragili, come gli anziani e coloro che sono stati colpiti da stroke, il trattamento dell’Epilessia ad esordio focale con brivaracetam è efficace e tollerato, secondo i risultati di due sotto-analisi dello studio italiano real world Brivafirst, presentate al 45esimo Congresso nazionale della Lice, la Lega italiana contro l’Epilessia, in corso a Padova dall’8 al 10 giugno. Gli studi real world – ricorda la Lice in una nota – hanno il vantaggio di garantire un’osservazione clinica più lunga e sono in grado di fornire indicazioni preziose per l’utilizzo di farmaci nella pratica clinica quotidiana. Lo studio Brivafirst che ha valutato in real world, cioè dalla vita reale, l’efficacia e la tollerabilità del farmaco antiepilettico brivaracetam come terapia in add-on in circa mille pazienti con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Nei pazienti fragili, come glie coloro che sono stati colpiti da stroke, il trattamento dell’ad esordio focale con brivaracetam èe tollerato, secondo i risultati di due sotto-analisi dello studio italiano real world Brivafirst, presentate al 45esimo Congresso nazionale della Lice, la Lega italiana contro l’, in corso a Padova dall’8 al 10 giugno. Gli studi real world – ricorda la Lice in una nota – hanno il vantaggio di garantire un’osservazione clinica più lunga e sono in grado di fornire indicazioni preziose per l’utilizzo di farmaci nella pratica clinica quotidiana. Lo studio Brivafirst che ha valutato in real world, cioè dalla vita reale, l’efficacia e la tollerabilità del farmaco antiepilettico brivaracetam comein add-on in circa mille pazienti con ...

