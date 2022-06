UFFICIALE – Mondiale in Qatar | arriva la decisione della FIFA sull’Ecuador!

(Di venerdì 10 giugno 2022) Notiziaper i prossimi Mondiali in, ecco lache riguarda l’Ecuador.Ecuadorlaattraverso un comunicatoin merito alla questione sulla nazionale dell’Ecuador. La Federcalcio cilena aveva, settimane fa, presentato una denuncia sull’inidoneità del calciatore Byron David Castillo Segura, utilizzato dalla nazionale ecuadoriana, che avrebbe presentato un falso certificato di nascita. Dopo aver valutato il caso però, laha deciso di archiviare. Ecco il comunicato: “La Commissione Disciplinareha preso la sua ...

...partecipazione a otto partite di qualificazione della squadra nazionale della Federcalcio ecuadoriana (FEF) alla competizione preliminare delFIFA Coppa Qatar 2022 - recita la nota...... che andrà quindi alin Qatar, e archiviare il procedimento. Respinto quindi il ricorso del Cile, che potrà però ricorrere all'appello. Di seguito il comunicato: "La Commissione ...E' arrivato il comunicato ufficiale del Comitato Disciplinare della FIFA sul caso Ecuador, che ha rischiato di essere fuori dai prossimi mondiali per un vizio di forma sull'iscrizione di ...E' arrivata in questi istanti la decisione della Commissione disciplinare della FIFA in merito al 'caso' Ecuador. La nota ufficiale ...