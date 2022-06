Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: Petrocelli, 'lista proscrizione è anche attacco a Senato, Casellati tace' - - GASirianni : Nella lista di proscrizione del Corriere anche un senatore della Repubblica, Vito Petrocelli, rimosso in precedenza… - MaurizioGabell1 : RT @Lantidiplomatic: Nella lista di proscrizione del Corriere anche un senatore della Repubblica, Vito Petrocelli, rimosso dalla carica di… - Baldino76880106 : Nella lista di proscrizione del Corriere anche un senatore della Repubblica, Vito Petrocelli, rimosso in precedenza… - euglander : RT @Lantidiplomatic: Nella lista di proscrizione del Corriere anche un senatore della Repubblica, Vito Petrocelli, rimosso dalla carica di… -

Affaritaliani.it

...avviata un'indagine sulla propaganda e sulla disinformazione in merito al conflitto in. Un'... erano personaggi sconosciuti ai più, tranne l'ex presidente della commissione esterie ...... reporter freelance che racconta il conflitto dall'e invita lettori e telespettatori a ... il Vito; e di Claudio Giordanengo definito putiniano di ferro e candidato per la Lega a ... Ucraina: Petrocelli, 'lista proscrizione è anche attacco a Senato, Casellati tace' Il silenzio della Presidente Casellati sull’essere stato messo alla gogna è assordante…". Così il senatore Vito Petrocelli su twitter.Egregio direttore, ho seguito in tv le polemiche sulla lista di esperti e opinionisti filo putiniani che, legati in qualche modo al Cremlino, avrebbe il compito di influenzare, diffondendo ...