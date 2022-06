Temptation Island, la notizia rende felici tutti: diventerà papà! (Di venerdì 10 giugno 2022) Cicogna in arrivo per l’ex protagonista di Temptation Island: felice accanto all’attuale compagna, sta per diventare papà di un maschietto! Sono trascorsi già sei anni da quando partecipò a Temptation Island e il suo percorso fu uno dei più intensi all’interno del programma. Era la terza edizione del docu-reality prodotto dalla Fascino e al timone L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 10 giugno 2022) Cicogna in arrivo per l’ex protagonista di: felice accanto all’attuale compagna, sta per diventare papà di un maschietto! Sono trascorsi già sei anni da quando partecipò ae il suo percorso fu uno dei più intensi all’interno del programma. Era la terza edizione del docu-reality prodotto dalla Fascino e al timone L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

infoitcultura : Temptation Island, famosa tentatrice racconta il furto e l’aggressione subiti - VeraPilia : TEMPTATION ISLAND posso far finta di star bene ma mi manchi ???? #temptationisland - IsaeChia : #TemptationIsland, famosa ex tentatrice racconta il furto e l’aggressione subiti: “Gli ho dato un morso, lui mi ha… - LidiaMay77 : @donato_valerio Prossimamente a ‘uomini e donne’ con collegamento pomeridiano con La D’Urso e serale con L isola de… - infoitcultura : Delicato intervento per ex concorrente di Temptation Island: il viso insanguinato allarma i fan -