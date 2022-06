STEFANO DE MARTINO È IL RE DI RAI2: SUMMER HITS, SHOW DAGLI USA, STEP, BAR STELLA (Di venerdì 10 giugno 2022) STEFANO De MARTINO è il volto di punta di RAI2. La seconda rete pubblica punta sempre di più sul giovane SHOWman che piace al pubblico e porta avanti l’indispensabile processo di rinnovamento del piccolo schermo. Per lui sono in arrivo 4 programmi tra novità e conferme. Il primo appuntamento è con la musica e Tim SUMMER HITS, l’evento musicale itinerante di RAI2 in onda dal 30 giugno all’11 agosto. Già ribattezzato l’erede del Festivalbar, vedrà De MARTINO e Andrea Delogu eleggere il tormentone dell’estate 2022 tra grandi ospiti nazionali e stranieri. Tre città e sei concerti tra Roma, Portopiccolo e Rimini per accendere le piazze d’Italia a suon di musica, energia e festa. A settembre, sempre su RAI2, una novità che vedrà ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 10 giugno 2022)Deè il volto di punta di. La seconda rete pubblica punta sempre di più sul giovaneman che piace al pubblico e porta avanti l’indispensabile processo di rinnovamento del piccolo schermo. Per lui sono in arrivo 4 programmi tra novità e conferme. Il primo appuntamento è con la musica e Tim, l’evento musicale itinerante diin onda dal 30 giugno all’11 agosto. Già ribattezzato l’erede del Festivalbar, vedrà Dee Andrea Delogu eleggere il tormentone dell’estate 2022 tra grandi ospiti nazionali e stranieri. Tre città e sei concerti tra Roma, Portopiccolo e Rimini per accendere le piazze d’Italia a suon di musica, energia e festa. A settembre, sempre su, una novità che vedrà ...

Pubblicità

bubinoblog : STEFANO DE MARTINO È IL RE DI RAI2: SUMMER HITS, SHOW DAGLI USA, STEP, BAR STELLA - gianlu_79 : RT @Cinguetterai: A settembre Stefano De Martino condurrà in Rai un nuovo programma che arriva dagli Stati Uniti e verrà riadattato al pubb… - RefRef62623343 : Stefano De Martino, torna la fede al dito - gaetano19762010 : RT @Cinguetterai: A settembre Stefano De Martino condurrà in Rai un nuovo programma che arriva dagli Stati Uniti e verrà riadattato al pubb… - LAlimini76 : RT @Cinguetterai: A settembre Stefano De Martino condurrà in Rai un nuovo programma che arriva dagli Stati Uniti e verrà riadattato al pubb… -