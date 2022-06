Scala mobile per gli stipendi, Rdc rivoluzionato e... Esclusivo: la bozza del programma del Centrodestra (Di venerdì 10 giugno 2022) L'abbraccio di ieri sera sul palco di Verona tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni segna un punto di svolta dopo mesi e mesi di gelo tra il segretario della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia. Certamente l'esito delle elezioni comunali (e dei referendum) di questa domenica saranno un... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 giugno 2022) L'abbraccio di ieri sera sul palco di Verona tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni segna un punto di svolta dopo mesi e mesi di gelo tra il segretario della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia. Certamente l'esito delle elezioni comunali (e dei referendum) di questa domenica saranno un... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

fattoquotidiano : Milano, operaio 64enne muore cadendo da una scala: stava lavorando a uno dei Padiglioni della Fiera di Rho per il S… - lui_vax : RT @lui_vax: Brunetta:'Non va bene il salario minimo per legge, è contro la nostra storia di relazioni industriali e sindacali, poi dobbiam… - Comemigirano : @TizianaNisini @SoniaLaVera Il Salario minimo è molto pericoloso perchè, come la Scala Mobile, genera inflazione al… - lucabattanta : @AzzolinaLucia Della scala mobile che pensa? Cosa ha in mente per l'indicizzazione dei salari per evitare che conve… - Affaritaliani : Centrodestra: scala mobile, RdC stravolto... Esclusivo: la bozza del programma -