Rafa Nadal | parla il medico | “Il suo è un caso unico al mondo | solo lui in grado di sopportare il dolore ed esprimersi a quei livelli”

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Si tratta di unal, perché di solito non si verifica negli atleti di punta, in quanto non consente loro di praticare le rispettive discipline come vorrebbero. Ancor meno se parliamo di tennisti d’élite come, che è l’atleta della sua categoria indiquesta sindrome e continuare a giocare ai massimi. Credo che al livello in cui giocasia un”. Parola di Angel Ruiz-Cotorro, ilche sta cercando di curare il campione maiorchino e che alla radio Cadena Ser ha spiegato nel dettaglio la malattia che sta mettendo a rischio il prosieguo di carriera del re del Roland Garros. Le immagini di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Duro attacco di Guillaume Martin a Rafa Nadal ?? #Nadal | #Martin | #Tennis - Eurosport_IT : Ancora Rafa, sempre Rafa ?? #RolandGarros | #Nadal | #EurosportTENNIS - angelomangiante : Oggi compie 36 anni. Nel 2003 a Montecarlo in telecronaca con @paolobertolucci raccontai il suo esordio nel tour. A… - fattoquotidiano : Rafa Nadal, parla il medico: “Il suo è un caso unico al mondo, solo lui in grado di sopportare il dolore ed esprime… - TennisWorldit : Toni Nadal: 'Rafa giocò un'altra finale slam con il piede addormentato' -

Roland Garros, ecco quanto ha incassatodal torneo Infiltrazioni, il ciclista Martin non ci sta: "A noi darebbero del dopato" 'Mi sono commosso': le bellissime parole di Adriano ...Roland Garros, ecco quanto ha incassatodal torneo Infiltrazioni, il ciclista Martin non ci sta: "A noi darebbero del dopato" 'Mi sono commosso': le bellissime parole di Adriano ...Derby italiano sui prati verdi del Boss Open, torneo ATP 250 con sede a Stoccarda, in Germania. Uno di fronte uno all’altro troviamo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego in un quarto di finale a tinte a ...Rafael Nadal ha messo in bacheca il suo quattordicesimo Roland Garros e il suo ventiduesimo slam in carriera grazie alla vittoria in finale contro Casper Ruud. Il maiorchino ha stretto i denti nonosta ...