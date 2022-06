Psg | Zidane sarà il prossimo allenatore

Pubblicità

sportmediaset : Zidane si è convinto: allenerà il Psg di Messi e Mbappé #zidane #psg - CorSport : '#Zidane allenerà il #Psg la prossima stagione' ?? - marcullo02 : RT @MomblanOfficial: La #Juve trema. Nel progetto che #Zidane impone al #Psg è centrale il nome di #Pogba. Può nel caso partire #Verratti.… - Giorgio___22 : RT @Adriano161093: @LeonettiFrank Franco con l'arrivo di Zidane sulla panchina del PSG è probabile che Pogba cambi idea e vada al PSG? - mayoraltitolare : RT @MarcoVioli5: RMC SPORT: #Pogba alla #Juventus potrebbe saltare. Il francese non ha ancora preso una decisione e aspetta #Zidane al #PSG… -

Secondo quanto evidenziato da 'Europe1.fr' sarebbe stato raggiunto un accordo tra l'allenatore francese e il, è in viaggio, anche se è già pare in Qatar, per regolare gli ultimi dettagli ...... ma dalla Francia arriva un'insidia importante: secondo RMC Sport , il centrocampista starebbe aspettando la firma di Zinedinecome nuovo tecnico delper trattare con i parigini.Un doppio colpo del Psg veramente spiazzante. Secondo infatti i media francesi il Psg starebbe per formalizzare il nuovo allenatore, cioè Zinedine Zidane e insieme a lui potrebbe arrivare anche Paul ...In Francia l'emittente RMC Sport è convinta che Zinedine Zidane possa diventare presto il nuovo allenatore del PSG, con l'ex Real Madrid che avrebbe superato sia Galtier che ...