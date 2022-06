Paolo del Debbio senza freni | “Non me ne frega assolutamente niente!”: ogni limite è stato superato [VIDEO] (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante la diretta di Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio si è lasciato andare a uno sfogo senza precedenti. La sentenza è storica Paolo del Debbio (Mediaset Infinity)Alla conduzione di Dritto e Rovescio ogni giovedì sera, Paolo del Debbio sono ormai molti mesi che affronta la questione della guerra in Ucraina. Oltre agli orrori provocati dal conflitto, questa porta la discussione a diventare importante anche in relazione alle conseguenze sul piano economico, sociale ed energetico. Durante la diretta di giovedì 9 giugno, Paolo del Debbio ha trasmesso uno stralcio di un programma giornalistico russo. Questo ha causato grosse polemiche in studio ma, soprattutto, han portato il conduttore all’estremo: si è lasciato andare ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante la diretta di Dritto e Rovescio,delsi è lasciato andare a uno sfogoprecedenti. La sentenza è storicadel(Mediaset Infinity)Alla conduzione di Dritto e Rovesciogiovedì sera,delsono ormai molti mesi che affronta la questione della guerra in Ucraina. Oltre agli orrori provocati dal conflitto, questa porta la discussione a diventare importante anche in relazione alle conseguenze sul piano economico, sociale ed energetico. Durante la diretta di giovedì 9 giugno,delha trasmesso uno stralcio di un programma giornalistico russo. Questo ha causato grosse polemiche in studio ma, soprattutto, han portato il conduttore all’estremo: si è lasciato andare ...

Pubblicità

arrigoni_paolo : Il via libera di oggi del Parlamento europeo al bando dal 2035 delle auto a combustione interna in nome di una pres… - enricoruggeri : Per chi è in zona stasera siamo a Comacchio, nel parco del Delta del Po, all’interno della rassegna #IMAGinACTION p… - matteosalvinimi : In diretta da Paolo Del Debbio su Rete 4. #DrittoeRovescio @Drittorovescio_ - mary_nacca : RT @enricoruggeri: Per chi è in zona stasera siamo a Comacchio, nel parco del Delta del Po, all’interno della rassegna #IMAGinACTION per pa… - NicolaOliv20 : MENTRE IL PAESE MUORE QUI FACCIAMO FICTION E COMICHE. -