Omicidi di Sarzana, Bedini tentò la fuga. Tracce di sangue in auto (Di venerdì 10 giugno 2022) All'arrivo dei carabinieri, da subito indirizzati su di lui, saltò in strada dal terrazzo. Il sospettato si dichiara innocente, ma venerdì non ha risposto alle domande del gip

