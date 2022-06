Nessun nuovo bipolarismo. Le prove di coalizione secondo l’Istituto Cattaneo (Di venerdì 10 giugno 2022) La Lega sta perdendo la sua vocazione nazionale, o perlomeno l’idea di Salvini di portare il suo partito dal Nord al Sud non ha più il successo di qualche anno fa. A dirlo sono i dati dell’Istituto Cattaneo che nel suo ultimo report, “prove di coalizione – Il formato delle alleanze nei comuni al voto”, ha fatto i conti sui simboli delle liste presentate nei vari comuni al voto in giro per l’Italia. Quindi non solo Lega: le liste del Movimento 5 Stelle si fanno sempre più rare (sia a Nord sia a Sud), si intensifica la presenza di Fratelli d’Italia, mentre il Partito democratico è il partito più radicato su tutto il territorio nazionale. Ad essere considerati per l’elaborazione, non tutti i 978 comuni al voto questo 12 giugno, ma “solo” 142, quelli con più di 15.000 abitanti (22 capoluoghi di provincia, 4 capoluoghi di ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 giugno 2022) La Lega sta perdendo la sua vocazione nazionale, o perlomeno l’idea di Salvini di portare il suo partito dal Nord al Sud non ha più il successo di qualche anno fa. A dirlo sono i dati delche nel suo ultimo report, “di– Il formato delle alleanze nei comuni al voto”, ha fatto i conti sui simboli delle liste presentate nei vari comuni al voto in giro per l’Italia. Quindi non solo Lega: le liste del Movimento 5 Stelle si fanno sempre più rare (sia a Nord sia a Sud), si intensifica la presenza di Fratelli d’Italia, mentre il Partito democratico è il partito più radicato su tutto il territorio nazionale. Ad essere considerati per l’elaborazione, non tutti i 978 comuni al voto questo 12 giugno, ma “solo” 142, quelli con più di 15.000 abitanti (22 capoluoghi di provincia, 4 capoluoghi di ...

