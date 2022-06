Meteo, le previsioni in Campania di venerdì 10 giugno 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, venerdì 10 giugno 2022. Avellino – Brevi rovesci fino a metà mattinata, poi spazio alle schiarite, con cielo sereno nel pomeriggio. Il vento arriverà da Nord-Nord-Est con intensità di 33 km/h e con raffiche fino a 44 km/h. Le temperatura oscilleranno tra una minima di 16 °C e una massima di 23 °C. Benevento – Maltempo di prima mattina sul Sannio, con piogge previste almeno fino all’ora di pranzo. La situazione poi tenderà a migliorare, in serata previsto cielo sereno. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 33 km/h. Possibili raffiche fino a 44 km/h. Le temperature risentiranno dei rovesci: 18°C la minima e 26°C la massima. Caserta – Piogge e cielo poco nuvoloso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,10. Avellino – Brevi rovesci fino a metà mattinata, poi spazio alle schiarite, con cielo sereno nel pomeriggio. Il vento arriverà da Nord-Nord-Est con intensità di 33 km/h e con raffiche fino a 44 km/h. Le temperatura oscilleranno tra una minima di 16 °C e una massima di 23 °C. Benevento – Maltempo di prima mattina sul Sannio, con piogge previste almeno fino all’ora di pranzo. La situazione poi tenderà a migliorare, in serata previsto cielo sereno. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 33 km/h. Possibili raffiche fino a 44 km/h. Le temperature risentiranno dei rovesci: 18°C la minima e 26°C la massima. Caserta – Piogge e cielo poco nuvoloso ...

Advertising

carlosibilia : Il parlamento tedesco ha approvato l’aumento del #salariominimo a 12 euro. I partiti Italiani si esprimono su tutto… - dellorco85 : Favorevoli M5S e Pd, contraria Forza Italia. Al momento non una parola da Salvini, Meloni e Renzi, che generalmente… - anteprima24 : ** #Meteo, le previsioni in #Campania di venerdì 10 giugno 2022 ** - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore ---> - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, instabilità, piogge e temperature in calo – LE PREVISIONI -… -