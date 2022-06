"Marc Marquez? Povero, non so se...". Tam tam impazzito sull'infortunio: MotoGp sotto choc (Di venerdì 10 giugno 2022) Sedici giugno, non una data qualsiasi: quest'anno l'eterno Giacomo Agostini fa 80 anni. E intanto nella sua casa sui colli di Bergamo ha parlato a Giorgio Terruzzi, in un'intervista uscita sul Corriere della Sera. In carriera 15 Mondiali, 123 vittorie. Un pilota indimenticabile e per sempre nella storia: “Ci ha provato Mick Doohan, si è avvicinato Valentino Rossi ma si è fermato a quota nove con 115 vittorie — esordisce — Marc Marquez diceva: non voglio batterti. Risposi: non è vero, puoi farcela. A patto di invitarmi alla festa. È in difficoltà, Povero Marc, non so se riuscirà a tornare quel fenomeno che è stato”. “Non volevo sposarmi, mi sono deciso a 46 anni” - In carriera il piano B non c'è mai stato: “Ero innamorato delle due ruote, qualcuno mi chiese se è mai esistito un piano B. Macché. Troppa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Sedici giugno, non una data qualsiasi: quest'anno l'eterno Giacomo Agostini fa 80 anni. E intanto nella sua casa sui colli di Bergamo ha parlato a Giorgio Terruzzi, in un'intervista uscita sul Corriere della Sera. In carriera 15 Mondiali, 123 vittorie. Un pilota indimenticabile e per sempre nella storia: “Ci ha provato Mick Doohan, si è avvicinato Valentino Rossi ma si è fermato a quota nove con 115 vittorie — esordisce —diceva: non voglio batterti. Risposi: non è vero, puoi farcela. A patto di invitarmi alla festa. È in difficoltà,, non so se riuscirà a tornare quel fenomeno che è stato”. “Non volevo sposarmi, mi sono deciso a 46 anni” - In carriera il piano B non c'è mai stato: “Ero innamorato delle due ruote, qualcuno mi chiese se è mai esistito un piano B. Macché. Troppa ...

Pubblicità

sportal_it : MotoGp, Agostini schietto: 'Marquez? Non so se tornerà quel che è stato' - Ticinonline : Marc Marquez e il... toccante messaggio dell'amico Aleix Espargaró - sportal_it : Marc Marquez ancora più forte: le parole del fratello Alex - Moto_it : Il manager Honda Puig ha fatto il punto sulla condizione attuale del suo pilota. Non c’è alcuna certezza sui tempi… - lorevalo23 : Più ripenso a queste cose e più mi viene in mente Marc Marquez che emula i sorpassi storici del suo idolo Valentino… -