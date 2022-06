L’Italia non ha più scuse sul Salario minimo (Di venerdì 10 giugno 2022) L’Europa ha raggiunto l’intesa sulla direttiva sul Salario minimo. Susy Matrisciano, presidente M5S della commissione Lavoro del Senato, quale la sua valutazione? “Dall’Ue arriva un segnale preciso. Il M5S porta avanti dal 2013 una battaglia per introdurre il Salario minimo anche in Italia, dopo Germania, Grecia e Spagna, che lo hanno addirittura aumentato per fronteggiare la crisi economica e la spirale inflattiva da record. Abbiamo anticipato i tempi, fornendo proposte e soluzioni concrete come dimostra l’avvio dell’iter in commissione Lavoro del Senato, che presiedo, sul ddl del M5S, a firma Nunzia Catalfo, di cui sono seconda firmataria e relatrice. La proposta è sul tavolo da tempo. Ora che ce lo chiede l’Europa non ci sono più scuse. Dobbiamo chiudere entro luglio, se vogliamo approvare la legge ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) L’Europa ha raggiunto l’intesa sulla direttiva sul. Susy Matrisciano, presidente M5S della commissione Lavoro del Senato, quale la sua valutazione? “Dall’Ue arriva un segnale preciso. Il M5S porta avanti dal 2013 una battaglia per introdurre ilanche in Italia, dopo Germania, Grecia e Spagna, che lo hanno addirittura aumentato per fronteggiare la crisi economica e la spirale inflattiva da record. Abbiamo anticipato i tempi, fornendo proposte e soluzioni concrete come dimostra l’avvio dell’iter in commissione Lavoro del Senato, che presiedo, sul ddl del M5S, a firma Nunzia Catalfo, di cui sono seconda firmataria e relatrice. La proposta è sul tavolo da tempo. Ora che ce lo chiede l’Europa non ci sono più. Dobbiamo chiudere entro luglio, se vogliamo approvare la legge ...

