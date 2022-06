L’ad Milan | Oggi firmiamo la convenzione per l’Arechi

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 10 giugno 2022) Enzo Sica E’ musica per le orecchie dei tifosi quando si parla di Salernitana anche quando è finito da poco il campionato con una meravigliosa salvezza e soprattutto quando si riesce ad organizzare una bella serata, come quella di ieri sera, in uno dei club storici cittadini il Salerno club 2010, di cui è presidente Salvatore Orilia nei locali di via Cacciatore, che si trovano a pochi metri dal mitico stadio . E se all’incontro sono presenti l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizioe la responsabile della Comunicazione, Mara Andria tutto diventa più interessante per i tanti soci che hanno partecipato. Orilia, il presidente, è riuscito nell’impresa non facile visto i loro impegni di portare nella sede del club questi due personaggi importanti della nuova società del presidente Iervolino e le domande, per gli ospiti, sono state ...