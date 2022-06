“È mio figlio il morto”. Giornalista arriva sul luogo dell’incidente, scopre che è lui. La diretta choc (Di venerdì 10 giugno 2022) Giornalista scopre il figlio morto in un incidente. La peggiore notizia che un genitore possa ricevere è arrivata sul luogo dello scontro di un’auto e un camion. Intervenuto sul posto per realizzare un servizio per il telegiornale, il Giornalista ha scoperto che la vittima era il figlio. Dal luogo dell’incidente il Giornalista ha mostrato una panoramica mostrando i veicoli distrutto e mentre parlava alla telecamera il video si è interrotto per alcuni minuti. La ragione? Il presentatore televisivo ha scoperto che uno dei veicoli coinvolti era quello di suo figlio e che purtroppo per lui non c’era più niente da fare. Giornalista scopre il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)ilin un incidente. La peggiore notizia che un genitore possa ricevere èta suldello scontro di un’auto e un camion. Intervenuto sul posto per realizzare un servizio per il telegiornale, ilha scoperto che la vittima era il. Dalilha mostrato una panoramica mostrando i veicoli distrutto e mentre parlava alla telecamera il video si è interrotto per alcuni minuti. La ragione? Il presentatore televisivo ha scoperto che uno dei veicoli coinvolti era quello di suoe che purtroppo per lui non c’era più niente da fare.il ...

