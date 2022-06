Difesa, l'Italia è più libera grazie al suo esercito (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima del conflitto russo-ucraino l'attività diplomatica di quasi tutta la comunità internazionale ha avuto il suo massimo sviluppo nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse. In questo quadro, lo strumento militare ha giocato un ruolo di primo piano a supporto della volontà e credibilità di entrambi i contendenti in quanto esso risulta più efficace, rispetto ad altri, nell'azione di dissuasione portata avanti nei confronti dell'antagonista, cioè nel rendere evidente la sproporzionalità fra l'obiettivo da conseguire e del costo, sociale e materiale, della soluzione militare. Ciò vale anche per l'Italia in quanto è indubbio che una parte della gestione di una crisi è rappresentata proprio dalla prevenzione di un conflitto attraverso strategie politiche di dissuasione - quanto più possibile concordate con altri elementi internazionali - finalizzate al ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima del conflitto russo-ucraino l'attività diplomatica di quasi tutta la comunità internazionale ha avuto il suo massimo sviluppo nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse. In questo quadro, lo strumento militare ha giocato un ruolo di primo piano a supporto della volontà e credibilità di entrambi i contendenti in quanto esso risulta più efficace, rispetto ad altri, nell'azione di dissuasione portata avanti nei confronti dell'antagonista, cioè nel rendere evidente la sproporzionalità fra l'obiettivo da conseguire e del costo, sociale e materiale, della soluzione militare. Ciò vale anche per l'in quanto è indubbio che una parte della gestione di una crisi è rappresentata proprio dalla prevenzione di un conflitto attraverso strategie politiche di dissuasione - quanto più possibile concordate con altri elementi internazionali - finalizzate al ...

