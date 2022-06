Chef massacrato a colpi d' ascia | la figlia riapre il ristorante | Papà sarebbe felice

Pubblicità

commenta Il 9 giugno, ha riaperto l'ittiturismo Sabor'e mari, il locale di Alessio Madeddu , lo52enne di Teulada, in Sardegna, ucciso a colpi di accetta nell'ottobre scorso proprio davanti al suo locale. Alessia, la figlia del noto cuoco diventato famoso per la sua partecipazione al ...Un'esecuzione:di botte e colpito ripetutamente con un'accetta e altre armi da taglio al fianco, al ... condotto dalloAlessandro Borghese ' '. Ieri mattina la figlia, che era andata a ... Chef massacrato a colpi di accetta nel Cagliaritano, la figlia: "Riapro il ristorante di papà, ne sarebbe felice" Il 9 giugno, ha riaperto l'ittiturismo Sabor'e mari, il locale di Alessio Madeddu, lo chef 52enne di Teulada, in Sardegna, ucciso a colpi di accetta nell'ottobre scorso proprio davanti al suo locale.Christian Milone, chef stellato, è in coma farmacologico: l'uomo è infatti ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale ...