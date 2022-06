Caro vita, Federconsumatori: “Rincari non giustificati, nemmeno dalla guerra” (Di venerdì 10 giugno 2022) Anche Federconsumatori Bergamo ha partecipato nella mattina di venerdì 10 giugno al presidio riuscito delle Associazioni dei consumatori in corso Monforte a Milano, contro il Carovita ed il Caro energia. Nell’ambito della protesta a livello nazionale le rappresentanze delle varie associazioni di consumatori si sono ritrovate per chiedere con forza che il Governo si confronti su prezzi, tariffe e politiche di sostegno; perché non ci si limiti ad azioni sporadiche, ma si realizzino interventi strutturali di contenimento dei prezzi e lotta alle speculazioni che colpiscono principalmente i soggetti fragili della nostra società. “Non si possono più tollerare incrementi inflattivi e bollette rincarate in modo assurdo e senza reali motivazioni – commenta Christian Perria, presidente di Federconumatori Bergamo – che pesano sui ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 giugno 2022) AncheBergamo ha partecipato nella mattina di venerdì 10 giugno al presidio riuscito delle Associazioni dei consumatori in corso Monforte a Milano, contro iled ilenergia. Nell’ambito della protesta a livello nazionale le rappresentanze delle varie associazioni di consumatori si sono ritrovate per chiedere con forza che il Governo si confronti su prezzi, tariffe e politiche di sostegno; perché non ci si limiti ad azioni sporadiche, ma si realizzino interventi strutturali di contenimento dei prezzi e lotta alle speculazioni che colpiscono principalmente i soggetti fragili della nostra società. “Non si possono più tollerare incrementi inflattivi e bollette rincarate in modo assurdo e senza reali motivazioni – commenta Christian Perria, presidente di Federconumatori Bergamo – che pesano sui ...

