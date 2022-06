Calciomercato Sampdoria | sfida al Bologna per Fausto Vera

(Di venerdì 10 giugno 2022): sondaggio con l’Argentinos Juniors per, finito anche nel mirino delLaha messo gli occhi su, centrocampista classe 2000 di proprietà dell’Argentinos Juniors. Come riportato da Il Resto del Carlino, sulle tracce del calciatore argentino c’è anche il. Entrambe le società hanno effettuato i primi sondaggi per il giocatore, che si preannuncia come uno dei profili più chiacchierati del prossimo mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Willy #Gnonto uomo mercato: @SassuoloUS, @BfcOfficialPage, @sampdoria e @TorinoFC_1906 su di lui - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Bereszynski: l'ultima idea della #Fiorentina #samp - persemprecalcio : ?? Il difensore #Colley è cercato all'estero. Riuscirà la #Sampdoria a resistere alle tentazioni sul difensore? Le… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Non solo Monza e Cremonese su Ounas: sondaggio anche della Sampdoria - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, lo #Zurigo fa il prezzo di #Gnonto. La cifra #samp -

Bologna, dietrofront su Throsby: per gli emiliani sono troppi i 7 milioni chiesti dallaIl Bologna si è tirato indietro nella corsa a Morten Thorsby. Come riportato da Il Resto ...Al Torino, Rincon percepiva 1,4 milioni di euro a stagione, cifra inarrivabile per lache oltretutto è impegnata in un'operazione di ridimensionamento del monte ingaggi. I blucerchiati ...L’ultima di calciomercato della Fiorentina è Bartosz Bereszynski della Sampdoria. Ecco tutti i dettagli sull’esterno polacco e i viola Bartosz Bereszynski, sarà un’estate particolare la sua. È un ...La Sampdoria è a lavoro per costruire la rosa 2022/23 da mettere a disposizione di Marco Giampaolo. I blucerchiati starebbero seguendo un calciatore del Napoli in vista del calciomercato estivo. Secon ...