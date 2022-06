Buon referendum a tutti. (Di venerdì 10 giugno 2022) di Carmelo Musumeci. “Adoro i referendum: si vota ma non si elegge nessuno”. (Altan) Il 12 giugno i cittadini italiani potranno recarsi alle urne per votare i referendum sulla giustizia ed io ho un po’ di amarezza che ancora una volta non potrò votare, perché nonostante la mia pena sia stata estinta, rimango interdetto a vita dai diritti civili Leggi su freeskipper (Di venerdì 10 giugno 2022) di Carmelo Musumeci. “Adoro i: si vota ma non si elegge nessuno”. (Altan) Il 12 giugno i cittadini italiani potranno recarsi alle urne per votare isulla giustizia ed io ho un po’ di amarezza che ancora una volta non potrò votare, perché nonostante la mia pena sia stata estinta, rimango interdetto a vita dai diritti civili

Pubblicità

fabiovalenza : RT @CarloRomeo15: #Logbook 99 - Per tante, tantissime ragioni, domenica sarà meglio andare a votare. 5 #Sì possono realmente cambiare le co… - 51Rosaria : RT @Moonlightshad1: Per i referendum non esiste il dovere di votare. Ricordo che i presidenti della repubblica per dare il buon esempio van… - IVALDO1962 : RT @Moonlightshad1: Per i referendum non esiste il dovere di votare. Ricordo che i presidenti della repubblica per dare il buon esempio van… - Jungleland69 : RT @CarloRomeo15: #Logbook 99 - Per tante, tantissime ragioni, domenica sarà meglio andare a votare. 5 #Sì possono realmente cambiare le co… - madovevado : RT @liberiegiusti: -