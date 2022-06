Blanca 2 ci sarà: data d’uscita, puntate e anticipazioni (Di venerdì 10 giugno 2022) Blanca La serie Tv sulla poliziotta non vedente che ha conquistato gli spettatori di Rai uno torna per una seconda stagione Blanca, la giovane stagista non vedente della polizia di Genova, ha conquistato il favore del grande pubblico. I fan, rimasti incantati dallo show, chiedono a gran voce una seconda stagione. Sembra che le accorate richieste saranno accontentate. La serie tv Blanca avrà una seconda stagione (fonte: Instagram)A vestire i panni della giovane protagonista della serie c’è Maria Chiara Giannetta, diventata famosa al grande pubblico per aver vestito i panni del comandante dei carabinieri nelle ultime stagioni di Don Matteo ed aver affiancato Amadeus in una delle serate di Sanremo 2022. La stessa attrice, durante un’intervista, ancor prima dell’uscita di Blanca non aveva escluso la ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 10 giugno 2022)La serie Tv sulla poliziotta non vedente che ha conquistato gli spettatori di Rai uno torna per una seconda stagione, la giovane stagista non vedente della polizia di Genova, ha conquistato il favore del grande pubblico. I fan, rimasti incantati dallo show, chiedono a gran voce una seconda stagione. Sembra che le accorate richieste saranno accontentate. La serie tvavrà una seconda stagione (fonte: Instagram)A vestire i panni della giovane protagonista della serie c’è Maria Chiara Giannetta, diventata famosa al grande pubblico per aver vestito i panni del comandante dei carabinieri nelle ultime stagioni di Don Matteo ed aver affiancato Amadeus in una delle serate di Sanremo 2022. La stessa attrice, durante un’intervista, ancor prima dell’uscita dinon aveva escluso la ...

