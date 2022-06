Berrettini-Sonego in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sfideranno nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. Il romano, vincitore dell’evento tre anni fa, è rientrato sul circuito dopo quasi tre mesi con una prova altalenante ma convincente messa in atto contro l’ostico qualificato moldavo Albot al secondo turno. Il torinese è sicuramente più rodato dal punto di vista fisico, lui che viene da una buona stagione sulla terra battuta e dall’ottima prestazione contro il padrone di casa Struff. Al primo round anche la vittoria poco indicativa contro il francese Paire mentre Berrettini ha potuto usufruire di un bye in quanto testa di serie numero due. Secondo i bookmakers sarà il numero dieci del mondo a partire leggermente avanti nei pronostici. Il bilancio degli scontri diretti sorride a Matteo (2-0) ma ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Matteoe Lorenzosi sfideranno nei quarti di finale del torneo Atp 250 di. Il romano, vincitore dell’evento tre anni fa, è rientrato sul circuito dopo quasi tre mesi con una prova altalenante ma convincente messa in atto contro l’ostico qualificato moldavo Albot al secondo turno. Il torinese è sicuramente più rodato dal punto di vista fisico, lui che viene da una buona stagione sulla terra battuta e dall’ottima prestazione contro il padrone di casa Struff. Al primo round anche la vittoria poco indicativa contro il francese Paire mentreha potuto usufruire di un bye in quanto testa di serie numero due. Secondo i bookmakers sarà il numero dieci del mondo a partire leggermente avanti nei pronostici. Il bilancio degli scontri diretti sorride a Matteo (2-0) ma ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Sonego batte Struff a Stoccarda ? L’italiano vince per 7-6 7-6 in due giorni, vista l’interruzione per pioggia. Ai… - FiorinoLuca : Classifica Race Live degli italiani ???? 1. Jannik Sinner N°12 2. Matteo Berrettini N°21 3. Lorenzo Musetti N°37 4.… - iannez76 : Tra 2 ore abbiamo una bella partita!!!! #Sonego #Berrettini @paolobertolucci Giocare contro uno dei tuoi migliori… - lorenzofares : Forfait di Benjamin Bonzi ???? al #BOSSOPEN: Oscar Otte ???? in semifinale a #Stuttgart senza giocare Il match avrebbe… - MercRF : RT @Eurosport_IT: Derby italiano a Stoccarda: chi va in semifinale? ???? Scopri di più: -