Berrettini-Sonego 2-1, ATP Stoccarda 2022: highlights e sintesi. Il romano viene fuori alla distanza (Di venerdì 10 giugno 2022) Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali piegando Lorenzo Sonego nel derby italiano dei quarti di finale del main draw di singolare del torneo ATP 250 di Stoccarda, in Germania: sull’erba tedesca il romano in due ore e venti di gioco ha vinto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. VIDEO highlights Berrettini-Sonego ATP Stoccarda 2022 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Matteosi è qualificato per le semifinali piegando Lorenzonel derby italiano dei quarti di finale del main draw di singolare del torneo ATP 250 di, in Germania: sull’erba tedesca ilin due ore e venti di gioco ha vinto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. VIDEOATPFoto: LaPresse

Pubblicità

Eurosport_IT : A BERRETTINI IL DERBY ITALIANO! ?????? Il tennista romano batte Sonego in rimonta e conquista la semifinale a Stoccar… - WeAreTennisITA : Sonego batte Struff a Stoccarda ? L’italiano vince per 7-6 7-6 in due giorni, vista l’interruzione per pioggia. Ai… - Eurosport_IT : Fratellanza ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #BOSSOpen | #ATPStuttgart | #Sonego | #Berrettini | #Tennis - zazoomblog : LIVE Berrettini-Sonego 2-1 ATP Stoccarda in DIRETTA: il romano vince in rimonta. “Ho dovuto dare il massimo”. Il pr… - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Matteo #Berrettini in semifinale a Stoccarda. Il numero 1 d'Italia ha superato in rimonta l'amico e connazionale Loren… -